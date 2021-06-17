أوكرانيا تحقق انتصارها الأول في أمم أوروبا "يورو 2020" (فيديو)

تغلب المنتخب الأوكراني على نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي المنتخب الأوكراني أندريه يارمولينكو ورومان ياريمتشوك في الدقيقتين 29 و34 على الترتيب، فيما سجل هدف مقدونيا الشمالية الوحيد إزغان أليوسكي في الدقيقة الـ57 بعد متابعته لركلة الجزاء الذي نفذها بنفسه وتصدى لها حارس أوكرانيا.

Ярмоленко забил во втором матче Евро подряд 👏



Но каков ассист 😱😱😱 pic.twitter.com/fGhvkuSsi9 — Матч ТВ (@MatchTV) June 17, 2021

وأضاع روسلان مالينوفسكي فرصة ذهبية لتعزيز فوز المنتخب الأوكراني في الدقيقة الـ84 بإهداره لركلة جزاء تصدى لها ببراعة الحارس المقدوني.

وهذا الفوز، هو الأول للمنتخب الأوكراني في البطولة بعد خسارته في مباراته الأولى بنتيجة 3-2 أمام المنتخب الهولندي الذي يواجه نظيره النمساوي في وقت لاحق اليوم.

- الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة:

1- هولندا 3 نقاط (من فوز).

2- النمسا 3 نقاط (من فوز).

3- أوكرانيا 3 نقاط (من خسارة وفوز).

4- مقدونيا الشمالية من دون نقاط (بعد خساراتين).

⏰ RESULT ⏰



🇺🇦 Yarmolenko & Yaremchuk net for Ukraine

🇲🇰 Alioski scores rebound; Dimitrievski saves penalty



🤔 Who impressed you? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

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ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT