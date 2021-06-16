إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 لكأس أمم أوروبا (فيديو)

ضمن المنتخب الإيطالي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره السويسري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن المجموعة الأولى.

وسجل ثلاثية "الآتزوري" كل من مانويل لوكاتيلي "هدفين" في الدقيقتين 26 و52، وشيرو إيموبيلي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

Иммобиле не ушел без мяча и в игре со Швейцарией ✅



Смотри, как Чиро приложился по воротам Зоммера ☄ pic.twitter.com/MaCo00Cf2Q — Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021

وأدار الحكم الروسي سيرغي كاراسيف المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من مباراتين، بعد انتصاره في المباراة الافتتاحية على تركيا بثلاثية نظيفة أيضا، ليضمن تأهله رسميا إلى الدور المقبل.

في المقابل، توقف رصيد سويسرا عند نقطة يتيمة جمعتها من مباراتها الأولى التي تعادلت فيها أمام ويلز 1-1.

- ترتيب المجموعة الأولى بعد جولتين من دور المجموعات:

1- إيطاليا 6 نقاط (من انتصارين)

2- ويلز 4 نقاط (من تعادل وفوز)

3- سويسرا نقطة واحدة (من تعادل وخسارة)

4- تركيا من دون نقاط (بعد خساراتين).

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

🇮🇹 🥳 🥳 🥳



How good is this Italy side?#EURO2020pic.twitter.com/u2UerMP30x — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

إقرأ المزيد

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT