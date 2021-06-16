أمم أوروبا.. ويلز تضع قدما في دور الـ16 بثنائية في شباك تركيا (فيديو)

حقق المنتخب الويلزي فوزا ثمينا على نظيره التركي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم.

وسجل ثنائية المنتخب الويلزي آرون رامزي وكونور روبيرتس في الدقيقتين 42 و90+5 على الترتيب.

ورغم تألقه في المباراة بصناعته لهدفي ويلز، أضاع غاريث بيل فرصة ذهبية للتسجيل عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.

Про Эриксена не забудут на матче Дании с Бельгией.



Кристиана поддержат прямо во время игры 👏 pic.twitter.com/K960kDArLr — Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021

وبهذا الفوز، اقترب المنتخب الويلزي كثيرا من التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بانتظار نتيجة مباراة المنتخبين الإيطالي (3 نقاط) والسويسري (نقطة واحدة) اللذان يلتقيان في وقت لاحق اليوم على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

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في المقابل، بقي المنتخب التركي قابعا في مؤخرة الترتيب من دون نقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT