نادال ينسحب من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو

أعلن الإسباني رافائيل نادال انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس وأولمبياد طوكيو اليوم الخميس، وقال إنه اتخذ قراره بعد التشاور مع فريق عمله.

وكتب نادال على "تويتر": "قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون هذا العام والألعاب الأولمبية في طوكيو".

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

وأضاف: "لم يكن من السهل اتخاذ القرار، لكن بعد الاستماع إلى جسدي والمناقشة مع فريقي، تفهمت أن هذا هو القرار السليم".

وأكمل: "في هذه اللحظات من مسيرتي الرياضية كرياضي، جزء مهم هو منع أي نوع من التجاوزات في جسدي والتي يمكن أن تمنع المزيد من القتال على المدى المتوسط والطويل للألقاب".

The Olympic Games always meant a lot and they were always a priority as a Sports person, I found the spirit that every sports person in the world wants to live. I personally had the chance to live 3 of them and had the honor to be the flag bearer for my country.“ — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

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واختتم: "الألعاب الأولمبية تعني لي الكثير في مسيرتي وكانت دائما أولوية رياضية، وجدت الأجواء التي يريد كل رياضي أن يشعر بها مرة واحدة على الأقل وشخصيا كنت محظوظا بما يكفي لتجربتها بشكل مكثف في ثلاث مناسبات وأيضا لأكون حامل لواء بلدي".

المصدر: "رويترز"