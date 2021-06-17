تسجيل أسرع لاعب في بطولة أوروبا حتى الآن.. ليس كريستيانو رونالدو!

حقق ليوناردو سبينازولا جناح المنتخب الإيطالي رقما قياسيا خلال مواجهات دور المجموعات من منافسات المجموعة الأولى في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

وبحسب ما أورده موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن الجناح الأزرق هو أسرع لاعب في بطولة أوروبا 2020 حتى الآن.

وبلغت سرعة سبينازولا القصوى (33.8 كم/ ساعة) في مباراة منتخب بلاده أمام تركيا، يليه دانيال جيمس من المنتخب الويلزي (33.5 كم/ ساعة) ثم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (33.1 كم / ساعة).

AFP

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وضمن المنتخب الإيطالي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2020 بتصدره المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جاءت بالفوز في مباراتين أمام نظيره السويسري 3-0 أمس الأربعاء، وانتصاره في المباراة الافتتاحية على تركيا بثلاثية نظيفة أيضا.

المصدر: calcionews24