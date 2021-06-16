بالفيديو.. بوغبا يزيل زجاجة مشروب كحولي في حركة مشابهة لرونالدو

أقدم نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، على إزاحة زجاجة مشروب كحولي من أمامه خلال مؤتمر صحفي في تصرف مماثل لما فعله النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وخلال مؤتمر صحفي عقده لاعب مانشستر يونايتد بعد فوز منتخب "الديوك" على ألمانيا بهدف نظيف في دور المجموعات من كأس أوروبا 2020، أزال بوغبا زجاجة جعة من طراز "هاينكن" ووضعها تحت الطاولة، وتعد الشركة الهولندية المنتجة للمشروب الكحولي أحد رعاة البطولة الأوروبية، وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

First Ronaldo with the Coca-Cola...



Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

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وقالت الصحيفة البريطانية إن اللاعب الفرنسي الذي وصفته بـ"المسلم الملتزم" قد اختار إزاحة زجاجة الجعة (البيرة) رغم أنها كانت من النوع الخالي من الكحول.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو عناوين الصحف قبل 24 ساعة عندما أزال نجم يوفنتوس زجاجتي كوكا كولا من أمامه، داعيا الناس إلى شرب الماء حفاظا على صحتهم.

ولكن بوغبا بدا أقل انزعاجا من رونالدو، إذ أنه أزاح زجاجة الجعة بكل هدوء دون التعليق على الموضوع.

وحصل بوغبا على جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في مواجهة المانشافت، ومساهمته في تسجيل هدف فوز فرنسا بعد تمريرته الرائعة إلى لوكاس هيرنانديز، الذي قام بإرسال الكرة داخل منطقة الجزاء، وأخطأ ماتس هوميلز مدافع المنتخب الألماني وأسكنها في الشباك.

المصدر: "وكالات"