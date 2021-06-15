بنيران صديقة.. ألمانيا تسقط أمام فرنسا في أمم أوروبا (فيديو)

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بنيران صديقة عندما سجل المدافع الألماني ماتس هوميلس بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

وهذه الخسارة الأولى للمنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية في بطولات الأمم الأوروبية بعد 12 مشاركة سابقة، حيث فاز في 7 مباريات افتتاحية وتعادل في 5.

1 - Germany have lost their first game in a EUROs tournament for the first time, having won seven and drawn five of their previous 12 such matches. The only side to win the EUROs after losing their opening game of a tournament was the Netherlands back in 1988. Uphill. #EURO2020pic.twitter.com/IIzNZ7ogfK — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

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وبهذا الفوز، جمع المنتخب الفرنسي نقاط المباراة الثلاث احتل بها المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب البرتغالي الذي فاز في وقت سابق اليوم على هنغاريا بثلاثية نظيفة.

في المقابل، بقي المنتخب الألماني من دون نقاط في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف المتلقاة عن المنتخب الهنغاري صاحب المركز الأخير.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT