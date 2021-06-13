شاهد.. باكورة أهداف بطولة "كوبا أريكا"
قطع منتخب البرازيل شريط نهائيات النسخة الـ47 لبطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم، لمنتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول"، بالفوز على نظيره الفنزويلي (3-0) يوم السبت، في البرازيل.
ووقع على ثلاثية منتخب "السيليساو" البرازيلي، كل من المدافع ماركينيوس، والمهاجم نيمار، والمهاجم غابرييل باربوسا، في الدقائق (23، و64 من ضربة جزاء، و89) على الترتيب، من عمر المباراة الافتتاحية التي جمعتهما على ملعب "أستاد ماني غارينشا الوطني" في العاصمة برازيليا.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 13, 2021
GOOOLLL!! @marquinhos_m5 marca o primeiro gol do @cbf_futebol na CONMEBOL Copa América!
🇧🇷 Brasil 🆚 Venezuela 🇻🇪#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/tkEdzw0RtC
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 13, 2021
De pênalti, Neymar marca o segundo do @CBF_Futebol
De penal, Neymar marcó el segundo de @CBF_Futebol ante La Vinotinto
🇧🇷 Brasil 🆚 Venezuela 🇻🇪#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/6jdpmX1yrw
#CopaAmérica 🏆@gabigol marcou COM O PEITO 3-0 de @cbf_futebol— Copa América (@CopaAmerica) June 13, 2021
Gabigol marcó CON EL PECHO el 3-0 de Brasil
🇧🇷 Brasil 🆚 Venezuela 🇻🇪#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/6AWHSAUz6Z
وحصد منتخب البرازيل نقاط اللقاء الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات، بيرو، كولومبيا والإكوادور.
بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات، الأرجنتين، بوليفيا، باراغواي، تشيلي والأوروغواي.
المصدر: RT