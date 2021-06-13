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"يورو 2020".. التشكيلة الأساسية لمباراة هولندا وأوكرانيا

الرياضة

Reuters /File Photo
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يحتضن ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام، اليوم الأحد في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، اللقاء المرتقب بين منتخبي هولندا وأوكرانيا، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب هولندا، فرانك دي بوير (51 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره الأوكراني:

في حين اختار المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، أندريه شفشينكو (44 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الطواحين":

 

 

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وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"،  التي تضم ايضا منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية.

 

المصدر: RT 

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