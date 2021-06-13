"يورو 2020".. التشكيلة الأساسية لمباراة هولندا وأوكرانيا

يحتضن ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام، اليوم الأحد في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، اللقاء المرتقب بين منتخبي هولندا وأوكرانيا، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب هولندا، فرانك دي بوير (51 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره الأوكراني:

🗒️ TEAM NEWS: Patrick van Aanholt at left-back instead of Owen Wijndal for the Netherlands; Jurriën Timber makes major finals debut...



🇳🇱 Main for Oranje will be ______ #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

🇳🇱 How Frank de Boer's side start tonight...#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

في حين اختار المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، أندريه شفشينكو (44 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الطواحين":

🗒️ TEAM NEWS: 18-year old Illia Zabarnyi starts for Ukraine...



🇺🇦 One to watch? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

🇺🇦 Yarmolenko, Malinovskyi & Zinchenko all start for Ukraine in Amsterdam...



👀 Predict who'll shine 👇 #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

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وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، التي تضم ايضا منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية.

المصدر: RT