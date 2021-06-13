النمسا تقسو على مقدونيا الشمالية في أول ظهور لها في كأس أوروبا.. فيديو

بدأ المنتخب النمساوي مشواره في نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بالفوز على نظيره المقدوني الشمالي (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في رومانيا.

وسجل ثلاثية النمسا كل من اللاعبين، ستيفان لاينير، وميكائيل غريغوريتش، وماركو ارناوتوفيتش، في الدقائق (18، 78، و89) على الترتيب.

هدف النمسا الأول



- صناعة مارسيل سابيتزر

- هدف شتيفان لاينر



pic.twitter.com/dDE17t9qQG — الكرة الألمانية (@bundesARB) June 13, 2021

هدف منتخب النمسا الثاني.



- سجله غريغوريتش مهاجم اوغسبورغ.



pic.twitter.com/MAdZ7N6FbU — الكرة الألمانية (@bundesARB) June 13, 2021

اهداف لقاء :



النمسا 3-1 مقدونيا الشمالية pic.twitter.com/ApxY14HJwH — ⚽️ GOALS ⚽️ (@ForGoalzz) June 13, 2021

بينما سجل المهاجم المقدوني المخضرم غوران بانديف (37 عاما) هدف منتخب بلاده، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة بوخاريست.

Нестареющий Пандев забил исторический гол за Северную Македонию. Хоть он и не спас дебютантов Евро от поражения, Горан заслужил мощные аплодисменты 👏👏👏 pic.twitter.com/tlfWiC3Ij7 — Матч ТВ (@MatchTV) June 13, 2021

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وحصد منتخب النمسا نقاط اللقاء الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، لنهائيات "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين منتخبي هولندا وكرواتيا، في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام.

يذكر أن منتخب مقدونيا الشمالية يشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

المصدر: RT