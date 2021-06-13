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النمسا تقسو على مقدونيا الشمالية في أول ظهور لها في كأس أوروبا.. فيديو

الرياضة

النمسا تقسو على مقدونيا الشمالية في أول ظهور لها في كأس أوروبا.. فيديو
Reuters /Marko Djurica
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بدأ المنتخب النمساوي مشواره في نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بالفوز على نظيره المقدوني الشمالي (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في رومانيا.

وسجل ثلاثية النمسا كل من اللاعبين، ستيفان لاينير، وميكائيل غريغوريتش، وماركو ارناوتوفيتش، في الدقائق (18، 78، و89) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم المقدوني المخضرم غوران بانديف (37 عاما) هدف منتخب بلاده، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة بوخاريست.

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وحصد منتخب النمسا نقاط اللقاء الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، لنهائيات "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين منتخبي هولندا وكرواتيا، في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام.

يذكر أن منتخب مقدونيا الشمالية يشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

المصدر: RT 

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