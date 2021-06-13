ردة فعل زوجة إريكسن بعد سقوطه مغشيا عليه (صور)

دخلت زوجة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، في نوبة من البكاء والانهيار، بعد سقوط لاعب إنتر ميلان مغشيا عليه خلال مجريات مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في بطولة كأس أوروبا، أمس السبت.

وسقط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان.

Reuters

وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

Le désespoir de Sabrina Kvist Jensen, la femme d'Eriksen. Elle était soutenue par le gardien Schmeichel et le capitaine Kjaer. Force a toi Eriksen. ♥️ 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/rxZzHZQHZ1 — tr95 (@TrjTr95) June 12, 2021

وشوهدت زوجة إريكسن، تنزل إلى أرضية الملعب وهي في حالة انهيار شديدة، وتدخل رجال الأمن لمنعها من حضور عملية إنعاش وإفاقة اللاعب الدنماركي قبل نقله إلى المستشفى.

Simon Kjær e Peter Schmeichel confortando a esposa de Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen.



🙏🏻🇩🇰 pic.twitter.com/wNn0U0xqxl — O Guia do Esporte (@oguiadoesporte) June 12, 2021

كما ظهر قائد المنتخب الدنماركي سيمون كيير، وحارس مرماه كاسبر شمايكل، وهما يواسيان زوجة إريكسن ويحاولان منعها من رؤية زوجها في تلك الحالة.

¡DURA IMAGEN😥! ||

Kasper Schmeichel y Simon Kjaer, líderes y referentes de la Selección de Dinamarca🇩🇰, tratando de consolar a Sabrina Kvist Jensen, esposa de Christian Eriksen. #EURO2020

#FuerzaEriksenpic.twitter.com/BZohe5IxDB — HV (UsaCubrebocas😷) (@RevistaHV) June 12, 2021

وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن مغشيا عليه، ثم تم إنعاشه واستعاد وعيه قبل نقله إلى المستشفى، وهو بحالة مستقرة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة التي تدخل في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، انتهت بفوز فنلندا بهدف دون رد.

المصدر: مواقع التواصل