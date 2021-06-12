شاهد.. أجواء "يورو 2020" في مدينة بطرسبورغ الروسية

تشهد مدينة بطرسبورغ الروسية هذه الأيام أجواء احتفالية بمناسبة استضافتها عددا من مباريات النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وانطلقت مباريات بطولة القارة العجوز "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، يوم أمس الجمعة 11 يونيو الجاري وتستمر لغاية 11 يوليو المقبل، في 11 مدينة، وهي: أمستردام، باكو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، إشبيلية، إضافة إلى مدينة بطرسبورغ التي تستضيف 7 مباريات، 6 منها في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة واحدة ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.

وقدمت روسيا جميع التسهيلات للزوار الأجانب لحضور مباريات "يورو 2020" التي ستقام على أراضيها، فقد أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا في مدينة بطرسبورغ، في بيان رسمي، السماح بدخول المشجعين خلال البطولة إلى الأراضي الروسية من دون تأشيرة، ويكفي لحملة تذاكر المباريات في بطرسبورغ، للدخول إلى الأراضي الروسية الحصول على "هوية المشجع" وفحص كورونا PCR سلبي النتيجة.

وتشمل التسهيلات وفود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والموظفين المشاركين في الإعداد للبطولة وإدارتها والمشاركين في المباريات وممثلي وسائل الإعلام والمتطوعين.

وستقام المباراة الأولى اليوم في مدينة بطرسبورغ، وستجمع المنتخب الروسي ونظيره البلجيكي، على ملعب "غاز بروم"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي الدنمارك وفنلندا.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ8 إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT