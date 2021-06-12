الجزائر تهزم تونس وتحقق رقما قياسيا (فيديو)

واصل منتخب الجزائر سلسلة نتائجه الإيجابية، وفاز على مضيفه التونسي 2-0، في مباراة أقيمت أمس الجمعة، في الملعب الأولمبي حمادي العقربي، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة.

ويدين المنتخب الجزائري بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه بغداد بونجاح، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 19، ونجمه رياض محرز، الذي أضاف الثاني، في الدقيقة 28.

ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة رقم 27 تواليا التي لا يتعرض فيها لأي خسارة، وأصبح بذلك أكثر منتخبات قارة إفريقيا تحقيقا لسلسلة "اللاهزيمة".

ونجح المنتخب الجزائري في كسر الرقم القياسي السابق، المسجل باسم منتخب كوت ديفوار في 26 مباراة دون أن يتكبد أي هزيمة، في الفترة من 2011 حتى 2013، بينما بدأ الرقم القياسي لمنتخب "محاربي الصحراء" منذ أكتوبر 2018، محققا الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 7 مباريات.

يذكر أن منتخب الجزائر، يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

المصدر: RT