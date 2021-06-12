حدث تاريخي في افتتاح "يورو 2020" (فيديو)

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بين منتخبي إيطاليا وتركيا، حدثا فريدا في تاريخ البطولة القارية، التي قصت أمس الجمعة، شريط نسختها الـ16.

وتقدم المنتخب الإيطالي، بهدف جاء بـ"نيران صديقة" (هدف عكسي)، سجله المدافع التركي ميريح ديميرال، بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، في الدقيقة 53.

Первый гол Евро-2020 турок Демирал забил в свои ворота 👀



Так начался разгром сборной Турции 🙄 pic.twitter.com/x5N0e7yJgQ — Матч ТВ (@MatchTV) June 11, 2021

وذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هذه المرة الأولى في تاريخ بطولة أوروبا التي يسجل فيها الهدف الافتتاحي بـ"النيران الصديقة".

وأضافت أن ديميرال دخل التاريخ.

This is the first time in European Championship history that the opening goal of the tournament has been an own goal.



Merih Demiral goes into the history books. #EURO2020pic.twitter.com/aMHj7SW5fq — Squawka Football (@Squawka) June 11, 2021

وحقق المنتخب الإيطالي فوزا كاسحا على نظيره التركي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ويلز وسويسرا.

المصدر: "سكواوكا"