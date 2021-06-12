مدرب منتخب روسيا: بلجيكا تملك فريقا رائعا رغم غياب دي بروين

قال مدرب منتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، إن منتخب بلجيكا، لا يزال يملك تشكيلة لا تقهر، رغم غياب لاعبين مؤثرين، قبل مواجهتهما في افتتاح المجموعة الثانية لبطولة أوروبا لكرة القدم.

ولم يسافر دي بروين مع بلجيكا لخوض المباراة الأولى أمام روسيا المقررة مساء اليوم السبت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث يواصل التعافي من إصابة بكسر في تجويف العين والأنف تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

كما يتعافى لاعب الوسط الآخر، أكسل فيتسل، من إصابة في أربطة الكاحل.

وقال تشيرتشيسوف للصحفيين عشية مواجهة بلجيكا: "لديهم (منتخب بلجيكا) 18 لاعبا من تشكيلة كأس العالم (2018) على حد علمي. قابلناهم ثلاث مرات، وكانت كلها مباريات مثيرة وممتعة للجماهير".

وتابع: "نعكف على دراستهم، وهدفنا غدا (اليوم) الظهور بأفضل صورة. تجرعنا هزيمتين، لكن دعونا لا ننسى أن منتخب بلجيكا فريق رائع".

وكان المنتخب الروسي تلقى بدوره ضربة موجعة، أمس الجمعة، بعد تأكد إصابة لاعب وسطه، أندريه موستوفوي، بفيروس كورونا.

وتضم المجموعة الثانية، إلى جانب بلجيكا وروسيا، منتخبي فنلندا والدنمارك.

المصدر: وكالات