محمد صلاح يوجه رسالة لجماهيره بعد الفوز بجائزة لاعب الموسم

وجه النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، رسالة الشكر لمتابعيه وجماهيره الذين صوتوا له، عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم (2020-2021) للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر محمد صلاح عبر خاصية "الإستوري" في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة اختياره لاعب الموسم وفقا لما أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، وعلق قائلا: "شكرا لكل شخص قام بالتصويت لي".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، يوم الجمعة، حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على لقب جائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصل على النسبة الأعلى من أصوات الجماهير، التي شاركت في الاستفتاء.

واحتل محمد صلاح نجم ليفربول وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 هدفا، خلف منافسه هاري كين نجم توتنهام هوتسبير، بفارق هدف وحيد.

المصدر: وكالات