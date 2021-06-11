ليفربول يتغنى بهدف صلاح (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول لكرة القدم، على موقع "تويتر"، فيديو لهدف نجمه المصري محمد صلاح في مرمى فريق أتلانتا الإيطالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأرفق ليفربول مقطع الفيديو بعبارة: "هناك وجهة واحدة عندما يلعب محمد صلاح الكرة بقدمه اليسرى".

⏪ 𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟏 𝐫𝐞𝐰𝐢𝐧𝐝: 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐯 𝐀𝐭𝐚𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚 ⚽



When @MoSalah cuts onto his left foot, there’s only one destination 🥅 pic.twitter.com/eLfISYNPBc — Liverpool FC (@LFC) June 11, 2021

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث "للريدز" في مرمى أتالانتا (5-0) في الجولة الثالثة من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ"، وذلك بعد هجمة مرتدة نموذجية وصلت الكرة إلى "الفرعون" في منتصف ملعبه، لينطلق بسرعة كالبرق نحو مرمى الفريق الإيطالي، وتلاعب بأحد المدافعين قبل أن يرسل الكرة في الشباك بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

كما نشر الحساب الرسمي لليفربول صورة لنجمه المصري، معلنا فوزه بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، بحسب تصويت الجماهير.

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يذكر أن محمد صلاح (28 عاما) أنهى الموسم المنصرم هدافا لـ"الريدز" بتسجيله 31 هدفا خلال 51 مباراة في جميع البطولات، كما احتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 22 هدفا، متأخرا بهدف وحيد عن الهداف هاري كين، مهاجم توتنهام.

وساهمت أهداف صلاح في احتلال ليفربول، الذي مر بموسم عصيب، المركز الثالث في "البريمير ليغ"، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: "twitter/lfc"