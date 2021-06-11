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ليفربول يتغنى بهدف صلاح (فيديو)

الرياضة

ليفربول يتغنى بهدف صلاح (فيديو)
AFP Attila KISBENEDEK
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نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول لكرة القدم، على موقع "تويتر"، فيديو لهدف نجمه المصري محمد صلاح في مرمى فريق أتلانتا الإيطالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأرفق ليفربول مقطع الفيديو بعبارة: "هناك وجهة واحدة عندما يلعب محمد صلاح الكرة بقدمه اليسرى".

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث "للريدز" في مرمى أتالانتا (5-0) في الجولة الثالثة من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ"، وذلك بعد هجمة مرتدة نموذجية وصلت الكرة إلى "الفرعون" في منتصف ملعبه، لينطلق بسرعة كالبرق نحو مرمى الفريق الإيطالي، وتلاعب بأحد المدافعين قبل أن يرسل الكرة في الشباك بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

كما نشر الحساب الرسمي لليفربول صورة لنجمه المصري، معلنا فوزه بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، بحسب تصويت الجماهير.

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يذكر أن محمد صلاح (28 عاما) أنهى الموسم المنصرم هدافا لـ"الريدز" بتسجيله 31 هدفا خلال 51 مباراة في جميع البطولات، كما احتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 22 هدفا، متأخرا بهدف وحيد عن الهداف هاري كين، مهاجم توتنهام.

وساهمت أهداف صلاح في احتلال ليفربول، الذي مر بموسم عصيب، المركز الثالث في "البريمير ليغ"، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: "twitter/lfc"

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