إقامة مراكز تطعيم خاصة بمن لهم علاقة بأولمبياد طوكيو

قالت رئيسة اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو، سيكو هاشيموتون، اليوم الجمعة، إنها ستشعر بالامتنان إذا دعمت دول مجموعة السبع إقامة الدورة الأولمبية في موعدها المحدد هذا الصيف.

وتنطلق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) في بريطانيا اليوم الجمعة.

وأكدت هاشيموتون في مؤتمر صحفي، أن اللجنة المنظمة أقامت مراكز تطعيم في طوكيو خاصة بمن لهم علاقة بالألعاب الأولمبية المقبلة التي من المقرر أن تنطلق في الـ23 من يوليو القادم.

وأشارت المسؤولة اليابانية أيضا، إلى أنه سيتم تطعيم نحو 18 ألف شخص لهم علاقة بالدورة الأولمبية الصيفية.

المصدر: رويترز