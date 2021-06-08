رولان غاروس.. دجوكوفيتش ونادال إلى ربع النهائي

بلغ الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، ربع نهائي رولان غاروس، بعد فوز الأول بسهولة على الإيطالي يانيك سينر، فيما عانى الثاني قبل تجاوز الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي.

وفي المباراة الأولى، تغلب نادال، حامل اللقب والمصنف ثالثا عالميا، على سينر، بنتيجة 7-5، و6-3، و6-0، ليحافظ "الماتادور" الإسباني على حظوظه بانتزاع لقبه الـ 14 على ملاعب "رولان غاروس"، ورفع عدد انتصاراته في "غراند سلام" إلى 21 لقبا للانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجر فيدرر المنسحب من البطولة (20 لكل منهما).

35 years old. 35 consecutive sets won at #RolandGarros@RafaelNadal rolls past Sinner 7-5, 6-3, 6-0. pic.twitter.com/JMZ32UMNZm — ATP Tour (@atptour) June 7, 2021

وضرب نادال موعدا لمقعد في نصف النهائي مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف عاشرا، الذي بلغ الدور ربع النهائي للمرة الثالثة بعد فوزه على الألماني يانلينارد شتروف، 7-6، 6-4، و7-5.

وفي المباراة الثانية، قلب المصنف أولا عالميا، دجوكوفيتش، تأخره بمجموعتين أمام الإيطالي الشاب موزيتي، ليفوز بواقع 6-7، 6-7، 6-1، 6-0، 4-0 (انسحب موزيتي قبل انتهاء المباراة بسبب الإصابة).

Novak Djokovic advances after Lorenzo Musetti retires due to injury.



6-7(7), 6-7(2), 6-1, 6-0, 4-0. #RolandGarrospic.twitter.com/rXdQGUwgv3 — ATP Tour (@atptour) June 7, 2021

ويلعب دجوكوفيتش في دور الثمانية مع المصنف تاسعا عالميا، الإيطالي ماتيو بيرتيني، الذي تأهل على حساب السويسري روجر فيدرر المنسحب بسب الإصابة.

المصدر: ATP