فنانة تعلق على لقاء جمعها صدفة مع محمد صلاح على البحر

شاركت الفنانة ديانا هشام متابعيها على موقع "إنستغرام" صورة مع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

وعلقت ديانا هشام على الصورة التي جمعتهما مع صلاح، قائلة: "لقد كان لي الشرف اللقاء بمحمد صلاح" مع هشتاغ #محمد_صلاح #فخر_العرب.

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ونشرت الإعلامية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، صورة أيضا لها مع محمد صلاح، عبر صفحتيها على منصتي "تويتر" و"إنستغرام" معلقة على الأخيرة: "أنظروا من هنا.. فخر العرب.. أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض".

المصدر: وكالات