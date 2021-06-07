شاهد.. ظهور محمد صلاح مع إعلامية رياضية على الشاطئ

شاركت الإعلامية الرياضية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، بصورة تجمعها بالنجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على أحد الشواطئ الواقعة بالساحل الشمالي.

وعلقت شيماء صابر على الصورة، عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر": "صدفة جميلة جمعتنا بفخر العرب المتواضع الخلوق محمد صلاح".

وتقضي الإعلامية شيماء إجازتها الصيفية، مع زوجها اللاعب رامي صبري، موضحة أنها استقرت مع أسرتها والفنانة ديانا هشام، في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويبعد مسافة 23 كيلومترا عن "مطار العلمين الدولي".

وكان صلاح قد نشر بدوره صورة له، منذ يوم، عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" أيضا، وهو على أحد الشواطئ المصرية، دون ذكر موقعه تحديدا، واكتفى بوضع علامة القلب ووسم علم مصر.

يذكر أن محمد صلاح يقضي عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، احتل خلال مركز الوصافة في قائمة هدافي "البريمير ليغ" برصيد 22 هدفا.

المصدر: وكالات