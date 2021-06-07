 
مباشر

شاهد.. حارس "بديل" يفعل المستحيل بتصديه ببراعة لكرة قاتلة في الدقيقة (92) ولركلة جزاء بالدقيقة (120)

الرياضة

شاهد.. حارس
Reuters /Isaiah J. Downing
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qkn2

قاد حارس مرمى منتخب أمريكا إيثان هورفاث بلاده إلى التتويج بلقب بطل دوري أمم "الكونكاكاف" على حساب نظيره المكسيكي بفوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وأنقذ إيثان هورفاث منتخب العم سام من الهزيمة في الوقت القاتل، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بتصديه لكرة ببراعة لكرة صاروخية سددها أحد اللاعبين المكسيكيين من داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم تصدى حارس المرمى البالغ من العمر 25 عاما، لركة جزاء في الوقت القاتل أيضا، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني، لينقذ فريقه من هدف التعادل، وبالتالي اللجوء إلى ركلات "الحظ" الترجيحية.  

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة بطلة للنسخة الأولى لدوري أمم
الولايات المتحدة بطلة للنسخة الأولى لدوري أمم "الكونكاكاف".. فيديو

وساهم إيثان هورفاث ببراعته في الذود عن مرماه مساهمة كبيرة في تتويج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطل النسخة الأولى لدوري أمم "الكونكاكاف" لكرة القدم.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا