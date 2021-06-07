الولايات المتحدة بطلة للنسخة الأولى لدوري أمم "الكونكاكاف".. فيديو

توج منتخب الولايات المتحدة بلقب بطل النسخة الأولى لدوري أمم "الكونكاكاف"، على حساب نظيره المكسيكي إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الاثنين.

ووقع على ثلاثية منتخب العم سام كل من اللاعبين، جيوفاني ريينا، ويستون ماكيني، وكريستيان بوليسيتش، في الدقائق (27، 82، 114) على الترتيب، على ملعب " Broncos Stadium at Mile High" بمدينة دنفر الأمريكية.\

📽 Highlights: United States 🇺🇸 vs. México 🇲🇽 - Concacaf Nations League FINAL 🏆 pic.twitter.com/54cHKvXuJx — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 7, 2021

بينما سجل ثنائية المكسيك كل من اللاعبين، خوسيه كورونا، ديغو لاينز، في الدقيقتين (2 و79) على الترتيب.

في حين أحرز منتخب الهندوراس، المركز الثالث في النسخة الأولى لدوري أمم "الكونكاكاف"، إثر تغلبه على نظيره الكوستاريكي (5-4) بركلات الترجيحي، بعدما تعادلهما بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي من عمر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

🇭🇳 @FenafuthOrg come from behind to claim the bronze medal on penalties against Costa Rica in the maiden edition of the @CNationsLeague 🥉pic.twitter.com/xiAmxGQJt2 — FIFA.com (@FIFAcom) June 7, 2021

المصدر: وكالات