ألمانيا تتوج بكأس أمم أوروبا للشباب على حساب البرتغال (فيديو)

توج المنتخب الألماني دون 21 عاما بطلا لكأس الأمم الأوروبية بكرة القدم للشباب، التي استضافتها هنغاريا وسلوفينيا، بفوزه في النهائي على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل يوم الأحد.

ويدين المنتخب الألماني بالفضل في الفوز بالنهائي لنجمه لوكاس نميتشا الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

كما رفع نميتشا رصيده التهديفي في البطولة إلى أربعة أهداف ليتوج بلقب الهداف.

⏰ RESULT ⏰



🇩🇪 Germany champions for the 3rd time! 👏

🇵🇹 Portugal denied first title at this level...



🤔 Who impressed you in the final?#U21EURO — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) June 6, 2021

وهذا التتويج هو الثالث للمنتخب الألماني للشباب في البطولة القارية بعد لقبيه عامي 2009 و2017.

في المقابل، فشل المنتخب البرتغالي للشباب في التتويج بأول ألقابه في المسابقة، بعدما واصل مسلسل الإخفاق في المباريات النهائية للبطولة، التي خسرها للمرة الثالثة.

Lukas Nmecha scored the winning goal as Germany beat Portugal 1-0 to win UEFA Euro U21 🏆



He was also awarded the Golden Boot for the tournament with 4 goals.#mancity#mcfc#nmecha#germanypic.twitter.com/pKVuWAaUsv — MCFC_LADS (@MCFC_LADS) June 6, 2021

المصدر: RT