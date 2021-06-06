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بيريز يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1

الرياضة

بيريز يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1
Reuters Maxim Shemetov
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فاز المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رد بول بسباق أذربيجان اليوم الأحد بعدما حرم ثقب في الإطار زميله الهولندي ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من الانتصار.

وجاءت نتيجة السباق المتقلب ليستمر ترتيب بطولة العالم بدون تغيير إذ ما زال فرستابن يتقدم بأربع نقاط على البريطاني لويس هاميلتون بعد ست جولات.

وتوقف السباق بعد حادث فرستابن قبل خمس لفات من النهاية وخرج السائق الهولندي من السيارة دون إصابات وركل الإطار الخلفي الأيسر في غضب بعدما أفلت الفوز من بين يده.

وذهب المركز الثاني إلى الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات ليحقق فريق "أستون مارتن" أول منصة منذ عودته للبطولة هذا الموسم فيما نال الفرنسي بيير جاسلي المركز الثالث مع فريق "ألفا تاوري" المملوك لرد بول.

ولم يحصل أي سائق على نقطة أسرع لفة إذ انسحب فرستابن، الذي حقق الزمن الأسرع، من السباق.

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وتم إلغاء سباق العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وأقيم سباق هذا الموسم بدون جماهير ما عدا وجود بعض السكان في شرفات منازلهم.

المصدر: رويترز

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