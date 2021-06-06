بيريز يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1

فاز المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رد بول بسباق أذربيجان اليوم الأحد بعدما حرم ثقب في الإطار زميله الهولندي ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من الانتصار.

وجاءت نتيجة السباق المتقلب ليستمر ترتيب بطولة العالم بدون تغيير إذ ما زال فرستابن يتقدم بأربع نقاط على البريطاني لويس هاميلتون بعد ست جولات.

Sergio Perez is up to P3, and some guy called Sebastian Vettel is a new entry at P9! 🙌😃#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/uU48zVqQ18 — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

وتوقف السباق بعد حادث فرستابن قبل خمس لفات من النهاية وخرج السائق الهولندي من السيارة دون إصابات وركل الإطار الخلفي الأيسر في غضب بعدما أفلت الفوز من بين يده.

وذهب المركز الثاني إلى الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات ليحقق فريق "أستون مارتن" أول منصة منذ عودته للبطولة هذا الموسم فيما نال الفرنسي بيير جاسلي المركز الثالث مع فريق "ألفا تاوري" المملوك لرد بول.

ولم يحصل أي سائق على نقطة أسرع لفة إذ انسحب فرستابن، الذي حقق الزمن الأسرع، من السباق.

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وتم إلغاء سباق العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وأقيم سباق هذا الموسم بدون جماهير ما عدا وجود بعض السكان في شرفات منازلهم.

المصدر: رويترز