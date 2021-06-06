توقف سباق أذربيجان للفورمولا 1 بعد حادث للهولندي فرستابن
توقف سباق جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعد تعرض ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر بطولة العالم لحادث وهو في طريقه للفوز.
وخرج الهولندي فرستابن بدون إصابات من الحادث الذي بدا أنه ثقب مفاجئ في إطار سيارته الخلفي اليساري.
LAP 47/51— Formula 1 (@F1) June 6, 2021
Max is out of the car. It looks like an issue with his left rear tyre has caused his dramatic exit #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/2LMONjC1qJ
LAP 47/51— Formula 1 (@F1) June 6, 2021
Drama in Baku!!!
Verstappen crashes into the barriers on the main straight and is out of the race #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/cpiNig7eL8
وبعد خروج فرستابن تصدر المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رد بول السباق أمام البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، فيما يأتي سيباستيان فيتل ثالثا مع أستون مارتن.
The drivers are still in the pit lane awaiting news— Formula 1 (@F1) June 6, 2021
We've reached lap 49 of 51
The top 10 as it stands...
PER
HAM
VET
GAS
LEC
TSU
NOR
SAI
RIC
ALO #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/Bs4q7fgbtY
المصدر: رويترز