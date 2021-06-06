 
مباشر
عاجل
منظمة الصحة العالمية: مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع كورونا

توقف سباق أذربيجان للفورمولا 1 بعد حادث للهولندي فرستابن

الرياضة

توقف سباق أذربيجان للفورمولا 1 بعد حادث للهولندي فرستابن
Reuters Anton Vaganov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qkb2

توقف سباق جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعد تعرض ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر بطولة العالم لحادث وهو في طريقه للفوز.

وخرج الهولندي فرستابن بدون إصابات من الحادث الذي بدا أنه ثقب مفاجئ في إطار سيارته الخلفي اليساري.

وبعد خروج فرستابن تصدر المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رد بول السباق أمام البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، فيما يأتي سيباستيان فيتل ثالثا مع أستون مارتن.

إقرأ المزيد
بيريز يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1
بيريز يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا