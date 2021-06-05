لوكلير سائق فيراري أول المنطلقين في سباق أذربيجان للفورمولا 1
سيكون شارل لوكلير سائق فريق فيراري القادم من موناكو أول المنطلقين غدا الأحد في سباق جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
وتفوق لوكلير على جميع أقرانه في التجارب التأهيلية الرسمية التي شهدت بعض الحوادث وتوقفت أكثر من مرة في حلبة باكو اليوم السبت.
BACK-TO-BACK POLES 🤩— Formula 1 (@F1) June 5, 2021
Bravo, @Charles_Leclerc 👏#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/Q3pFpHbJLu
وتوقفت التجارب التأهيلية للسباق أربع مرات بسبب حوادث قبل أن ينجح لوكلير في الحصول على مركز أول المنطلقين للمرة الثانية على التوالي بعد نجاحه في ذلك في سباق موناكو.
The incidents which brought qualifying to an end ❌— Formula 1 (@F1) June 5, 2021
Both Tsunoda and Sainz were okay following Turn 3 troubles 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/0Hnm1PbSQR
🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁— Formula 1 (@F1) June 5, 2021
Four different teams in the top four grid positions 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/6spQypuepz
وسينطلق من الخط الأمامي إلى جانب لوكلير، سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بعدما احتل المركز الثاني في التجارب.
وسينطلق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق ريد بول من المركز الثالث.
المصدر: رويترز