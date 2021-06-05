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لوكلير سائق فيراري أول المنطلقين في سباق أذربيجان للفورمولا 1

الرياضة

لوكلير سائق فيراري أول المنطلقين في سباق أذربيجان للفورمولا 1
Reuters Maxim Shemetov
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سيكون شارل لوكلير سائق فريق فيراري القادم من موناكو أول المنطلقين غدا الأحد في سباق جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وتفوق لوكلير على جميع أقرانه في التجارب التأهيلية الرسمية التي شهدت بعض الحوادث وتوقفت أكثر من مرة في حلبة باكو اليوم السبت.

وتوقفت التجارب التأهيلية للسباق أربع مرات بسبب حوادث قبل أن ينجح لوكلير في الحصول على مركز أول المنطلقين للمرة الثانية على التوالي بعد نجاحه في ذلك في سباق موناكو.

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وسينطلق من الخط الأمامي إلى جانب لوكلير، سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بعدما احتل المركز الثاني في التجارب.

وسينطلق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق ريد بول من المركز الثالث.

المصدر: رويترز

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