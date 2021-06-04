فرستابن الأسرع في التجارب الحرة الأولى في أذربيجان

سجل ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة أذربيجان الكبرى الجمعة فيما جاء من خلفه ثنائي فيراري بفارق بسيط.

وسجل السائق الهولندي البالغ 23 عاما، والذي يتصدر الترتيب العام لأول مرة في مسيرته عقب الفوز بسباق موناكو الشهر الماضي، دقيقة واحدة و43.184 ثانية في أسرع زمن بحلبة الشوارع في باكو.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري، الذي حقق مركز أول المنطلقين في موناكو، المركز الثاني بفارق 0.043 ثانية فيما جاء زميله الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث وسط أجواء مشمسة.

2 mins to go...



P1 in the championship 💪

P1 in FP1 🙌#AzerbaijanGP 🇦🇿 @Max33Verstappenpic.twitter.com/ITLnXW55pN — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

واكتفى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، الذي يبتعد بفارق أربع نقاط خلف فرستابن بعد خمسة سباقات، بالمركز السابع فيما جاء زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس، الفائز في باكو عام 2019، بالمركز العاشر.

وحقق المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن، الذي صعد لمنصة التتويج مرتين في باكو مع فورس إنديا سابقا، المركز الرابع.

واحتل الأسترالي دانييل ريتشياردو، الفائز في أذربيجان مع رد بول في 2017، المركز الخامس مع مكلارين ويليه بيير جاسلي سائق ألفا تاوري.

ولم تستضف باكو السباق في العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وسيقام في غياب الجماهير مطلع الأسبوع.

المصدر: "رويترز"