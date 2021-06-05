إيقاف العداء المغربي يوسف السباعي 4 سنوات

قالت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن عداء المسافات الطويلة المغربي يوسف السباعي عوقب بالإيقاف لمدة 4 سنوات، بسبب مخالفته لوائح المنشطات خلال ماراثون صوفيا.

وسجل العداء المغربي زمنا قياسيا على مستوى السباق الذي فاز به في العام الماضي، في أكتوبر الماضي، عندما قطع المسافة في ساعتين و13 دقيقة و3 ثوان، قبل أن تثبت الفحوص التي خضع لها خلال السباق مخالفته لوائح المنشطات المحظورة رياضيا.

The Disciplinary Tribunal has banned long-distance runner Youssef Sbaai (MAR) for four years for the presence and use of a prohibited substance, both violations of the @worldathletics Anti-Doping Rules.

👁️⬇️https://t.co/cBkQOqSHT4#AIUNewspic.twitter.com/1KUT61ahJq — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) June 4, 2021

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وقالت وحدة النزاهة عبر موقع "تويتر": "المحكمة الجزائية أوقفت عداء المسافات الطويلة السباعي لمدة 4 سنوات، بسبب حيازة واستخدام مادة محظورة رياضيا، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخاصة بمكافحة المنشطات".

وأشارت وحدة النزاهة إلى أن إيقاف السباعي يبدأ من 16 نوفمبر الماضي، حيث تم إيقافه بصفة مؤقتة، بينما ألغيت نتائجه التي حققها في السباق، في 11 أكتوبر.

ويمكن للسباعي الطعن في قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 30 يوما.

المصدر: "رويترز"