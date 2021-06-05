فافرينكا يغيب عن بطولة ويمبلدون للإصابة

قال الاتحاد الدولي لمحترفي التنس إن اللاعب السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا انسحب من بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب إصابة في القدم.

وخضع فافرينكا (36 عاما) الذي حصل على ثلاثة ألقاب كبرى لعملية جراحية في القدم اليسرى في وقت سابق من العام الجاري، تسببت أيضا في غيابه عن بطولة فرنسا المفتوحة الجارية حاليا في ملاعب رولان غاروس.

ولم يشارك فافرينكا في أي بطولة منذ هزيمته في الدور الأول في بطولة قطر المفتوحة في مارس الماضي أمام لويد هاريس.

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وسبق لفافرينكا المصنف الثالث عالميا سابقا المشاركة في بطولة ويمبلدون 15 مرة ووصل لدور الثمانية في عامي 2014 و2015.

وتوج اللاعب السويسري صاحب الخبرة الكبيرة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في 2014 قل أن يحرز لقبي فرنسا المفتوحة في 2015 وأمريكا المفتوحة في 2016.

وحاليا يخضع فافرينكا المصنف 24 عالميا لإعادة تأهيل في مقره في موناكو.

وفي الشهر الماضي قال متحدث باسم فافرينكا لرويترز إن اللاعب يأمل أن يعود للملاعب قبل موسم الملاعب العشبية.

المصدر: "رويترز"