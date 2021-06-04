 
مباشر
عاجل
بوتين يكشف عن الأجندة الأولية لقمته مع بايدن

تشيلسي يكافئ مدربه توخيل بعقد جديد

الرياضة

تشيلسي يكافئ مدربه توخيل بعقد جديد
Reuters Susana Vera
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjv8

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل البالغ 47 عاما لمدة عامين لغاية صيف 2024.

ورغم تولي توخيل تدريب تشيلسي في منتصف الموسم الكروي المنصرم، بعد أن أقال "البلوز" المدرب فرانك لامبارد، استطاع المدرب الألماني إنهاء "البريميرليغ" في المربع الذهبي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقاد توخيل تشيلسي إلى التتويج الثاني في تاريخه بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وقال توخيل بعد تمديد عقده: "لا أستطيع تخيل فرصة أفضل من هذه لتجديد العقد. أنا ممتن لهذه التجربة وسعيد جدا للبقاء ضمن عائلة تشيلسي".

إقرأ المزيد
تأكيد مكان وموعد إقامة مباراة السوبر الأوروبي
تأكيد مكان وموعد إقامة مباراة السوبر الأوروبي

وأضاف المدرب الألماني: "لا يزال لدينا المزيد في المستقبل، ونتطلع إلى خطواتنا التالية بطموح وترقب كبير".

المصدر: chelseafc.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا