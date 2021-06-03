 
مباشر
عاجل
السفير السوري في موسكو: الرئيس الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي

شاهد.. فتاة تثير إعجاب ميسي بعبقريتها الكروية

الرياضة

شاهد.. فتاة تثير إعجاب ميسي بعبقريتها الكروية
AFP LLUIS GENE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjh5

أثارت فتاة أرجنتينية صغيرة لم تتخط من عمرها الثماني سنوات، إعجاب النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، ليقوم بلفتة لطيفة تجاه الفتاة.

وقبل أيام قليلة نشرت الصغيرة فيليسيتاس فلوريس عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر من خلاله مهاراتها الكروية وتلاعبها بالكرة بطريقة فنية لافتة، وقامت بإهداء المقطع لمثلها الأعلى في عالم المستديرة ميسي.

المفاجأة كانت برد ميسي على الفيديو الذي نشرته الطفلة، قائلا: "شكرا جزيلا على التفاني، لقد شاهدت الفيديو وأنتِ عبقرية".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. رونالدو يكشف عن الهدف الأفضل واللقب الأغلى في مسيرته
بالفيديو.. رونالدو يكشف عن الهدف الأفضل واللقب الأغلى في مسيرته

وتلعب فيليسيتاس بكرة القدم منذ أن كانت في الثانية من عمرها، وتحلم أن تصبح لاعبة كرة قدم محترفة يوما ما وأن تقابل نجمها المحبوب ميسي.
وبدأ والد الصغيرة في تحميل مقاطع الفيديو على شبكات مواقع التواصل بهدف توثيق تلك اللحظات في يونيو من العام الماضي، لكنها سرعان ما لاقت إقبالا لدى رواد تلك المواقع.

المصدر: instagram/felicitasflores100

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا