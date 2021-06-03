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سرقة الأحذية الذهبية لمهاجم البرازيل السابق

الرياضة

سرقة الأحذية الذهبية لمهاجم البرازيل السابق
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تقدم المهاجم البرازيلي السابق ماريو جاردل، الذي حصد الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الكبرى الخمسة في أوروبا مرتين، الأربعاء، ببلاغ حول سرقة الحذائين اللذين توج بهما.

وأوضح أسطورة بورتو أن اللصوص الذين اقتحموا منزله بمدينة فورتاليزا (شمالي البرازيل)، سرقوا حذائين ذهبيين توج بهما إبان فترته مع بورتو وسبورتنغ لشبونة البرتغاليين، وغلطة سراي التركي، وآخر فضي، وجائزة أخرى من البرونز.

وناشد جاردل البالغ 47 عاما متابعيه على "إنستغرام" مساعدته في العثور على الجوائز المسروقة، قائلا: "إن القيمة العاطفية للجوائز أكبر من قيمتها المالية".

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وتوج المهاجم البرازيلي بلقب هداف الدوري البرتغالي 5 مرات مع بورتو، وكذلك بطولة كوبا ليبرتادوريس في 1995، ودوري الأبطال في موسم (1999-2000). 

ألقاب عديدة اكتسبها ماريو خلال مسيرته، ما بين سوبر والقناص ومنارة بورتو وغيرها، كان قادرا على أن يسجل بأفضل شكل ممكن.

المصدر: globoesporte.globo

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