البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إن البرازيل ستفتتح كأس كوبا أمريكا بمواجهة فنزويلا بالعاصمة برازيليا، بينما تقام المباراة النهائية باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ونقل الكونميبول البطولة، التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى البرازيل الاثنين الماضي بدلا من الأرجنتين وكولومبيا.

وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الثانية على التوالي وتقام المنافسات رغم المخاوف بشأن الوضع الصحي في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا مع تسجيل نحو 100 ألف إصابة جديدة أمس الأربعاء بالإضافة إلى أكثر من 2500 وفاة وفقا لإحصاءات حكومية.

Assim serão jogadas as partidas da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏆 Falta cada vez menos! ⚽💪🏻​#VibraOContinentepic.twitter.com/yQsnkomAvb — Copa América (@CopaAmerica) June 3, 2021

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وتستهل البرازيل مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة فنزويلا باستاد ماني جارانشيا يوم 13 يونيو.

وتضم المجموعة الثانية كولومبيا والإكوادور وبيرو أيضا.

وتفتتح الأرجنتين مبارياتها في ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو ضد تشيلي في 14 يونيو. كما تضم المجموعة بوليفيا وباراغواي وأوروغواي.

ويقام الدور قبل النهائي بملعبي "نيلتون سانتوس" في الخامس من يوليو و"ماني غارينشيا" في اليوم التالي.

فيما يستضيف استاد "ماراكانا" الشهير المباراة النهائية وهي الوحيدة في هذا الملعب بالبطولة في العاشر من يوليو.

المصدر: "رويترز"