أنشيلوتي يبحث عن "كرة القدم الجميلة" في فترته الثانية مع ريال مدريد

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنه سيطلب المزيد من الأهداف من مهاجمي ريال مدريد الموسم المقبل ووعد بتقديم "كرة قدم هجومية جميلة" مع عودته لتدريب الفريق للمرة الثانية.

وتم تعيين أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين 2013 و2015 وقاد الفريق للفوز بلقبه العاشر وقتها في دوري أبطال أوروبا، خلفا لزين الدين زيدان أمس الثلاثاء بعد انفصال المدرب الإيطالي عن إيفرتون.

🎥 ''لقد عدت. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا مرة أخرى''@MrAncelotti | #WelcomeBackAncelottipic.twitter.com/LA0qfm6xkM — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 2, 2021

وقال أنشيلوتي البالغ 61 عاما إنه لا يوجد أمامه متسع من الوقت للاستعداد للموسم المقبل لكنه سيعمل على الاستفادة القصوى من جميع إمكانات ريال مدريد.

📺 "أواجه هذه المرحلة بكل المسؤولية. أعتقد أن تدريب ريال مدريد مسؤولية جميلة. عندما تكون في أكثر الأندية شهرة في العالم، فإنك تتحمل مسؤولية أكبر من أي مكان آخر. أنا أقبل ذلك وسأفعل ذلك كما في الماضي، وسأبذل قصارى جهدي".@MrAncelotti | #WelcomeBackAncelottipic.twitter.com/mA7VVPPyjr — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 2, 2021

وقال في مؤتمر صحفي: "سأطلب من اللاعبين نفس طلبات الفترة السابقة. نرغب في تقديم أداء أفضل واللعب بشراسة وتنظيم أكبر وتقديم كرة قدم جميلة تعكس تاريخ ريال مدريد ورغبة جماهيره".

✍️ @MrAncelotti signed the contract at Ciudad Real Madrid alongside club president Florentino Pérez.#WelcomeBackAncelottipic.twitter.com/HTcUEuw7Dm — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 2, 2021

واستقال زيدان الأسبوع الماضي بعد أن أنهى ريال مدريد الموسم بدون ألقاب.

Carlo Ancelotti’s record as a RM manager:

Seasons: 2

Games: 119

Wins: 89

Draws: 14

Losses: 16

Clean Sheets: 55

Goals For: 322

Goals Against: 103

Goal Difference: +219

Win % 74.8%

Loss % 13.4%

Trophies:

🏆 Champions League

🏆 Copa del Rey

🏆 UEFA Super Cup

🏆 FIFA Club World Cup pic.twitter.com/3GpyJ9xPBJ — Sports Mine (@sp0rts_mine) June 1, 2021

وسجل الفريق 67 هدفا في الدوري في ثالث أقل حصيلة للنادي منذ موسم 1999-2000 وهو أمر يتناقض تماما مع فترة أنشيلوتي الأولى مع الفريق حين سجل ريال مدريد 104 أهداف في أول مواسمه و118 هدفا في ثاني مواسمه.

وتصدر كريم بنزيما هدافي ريال مدريد الموسم الماضي برصيد 30 هدفا في كل المسابقات لكن أنشيلوتي قال إنه سيطلب من اللاعب الفرنسي وباقي المهاجمين المزيد من الأهداف.

وأضاف: "يحتاج بنزيما إلى تسجيل 50 هدفا وليس 30 هدفا. يتعين على فينيسيوس جونيور تسجيل المزيد. يجب على الجميع تسجيل المزيد".

وتابع قائلا: "تحدوني آمال كبيرة في اللاعبين لكننا نحتاج لمزيد من المحاولات وتسجيل الأهداف من الأجنحة ولاعبي الوسط. الأمر لا يقتصر فقط على التعاقد مع مهاجم خطير يسجل 30 هدفا حيث نحتاج إلى اللعب بنهج هجومي شامل".

وإضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2014 قاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بكأس ملك إسبانيا لكنه أقيل في الموسم التالي.

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وبعدها قاد بايرن ميونخ ونابولي لكنه أقيل في المرتين قبل أن يتولى تدريب إيفرتون الذي احتل المركز العاشر في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي: "لم أعد نفس المدرب. أصبحت مختلفا. أمتلك الآن ست سنوات إضافية من الخبرات السلبية والإيجابية. الخبرات السلبية تساعدك أيضا على التطور والنضوج".

المصدر: "رويترز"