اندلاع حريق في مقر النادي الأهلي المصري (فيديو وصور)
اندلعت النيران في مدرجات ملعب التتش القديم بمقر النادي الأهلي المصري بالجزيرة اليوم الأربعاء، قبل أن تتدخل سيارات الإطفاء وتخمد الحريق.
ونشر الأهلي بيانا رسميا حول الحريق جاء فيه: "شب حريق محدود في المدرج القديم باستاد مختار التتش، أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق والسيطرة على الموقف تماما".
وأضاف البيان: "لم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر".
حريق في ستاد #مختار_التتش بالنادي #الأهليpic.twitter.com/TTJhpDefyb— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 2, 2021
مخلفات خشبية ودهانات.. تفاصيل حريق ملعب التتش بالنادي الأهلي بالجزيرة.. صور #عاجلhttps://t.co/qZoP7fJrpJ— مستقبل وطن نيوز (@Mwatannews) June 2, 2021
وذكرت العديد من التقارير أن الحادثة وقعت بفعل اندلاع النيران في بعض الأخشاب القديمة والدهانات الموجودة على المدرج.
المصدر: النادي الأهلي المصري