بعد انسحاب أوساكا.. البطولات الكبرى تتعهد بـ"تحسينات كبيرة"

تعهدت البطولات الأربع الكبرى في التنس الثلاثاء بإجراء "تحسينات كبيرة" لدعم اللاعبين واللاعبات، وذلك غداة انسحاب المصنفة ثانية عالميا اليابانية ناومي أوساكا من بطولة رولان غاروس.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس جيل موريتون أعرب مساء الاثنين عن رغبة البطولات الكبرى في معالجة قضية الصحة الذهنية للاعبين واللاعبات، مشددا بأنه "لطالما كانت سلامة اللاعبين (واللاعبات) أولوية بالنسبة لبطولات الغراند سلام".

وفي بيان مشترك الثلاثاء على "تويتر"، قالت بطولات الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون ورولان غاروس وأستراليا المفتوحة إن "رابطتي اللاعبين واللاعبات المحترفين (أي تي بي ودبليو تي أيه) والاتحاد الدولي للتنس (أي تي أف) يعتزمون الأخذ في عين الاعتبار الصحة الذهنية والسلامة بشكل أكبر في أعمالنا المستقبلية".

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وتابع البيان: "معا، سنواصل تحسين تجربة اللاعبين (واللاعبات) في بطولاتنا، بما في ذلك العلاقات الإعلامية... نريد العمل مع اللاعبين (واللاعبات) والبطولات والصحافة ومجتمع كرة المضرب لتحقيق تحسينات كبيرة".

وفاجأت أوساكا، وهي واحدة من أكبر الأسماء في الرياضة، عالم التنس عندما انسحبت من البطولة الكبرى بعد تغريمها والتهديد باستبعادها لرفضها حضور مؤتمر صحفي يوم الأحد.

وكانت اللاعبة اليابانية الحاصلة على 4 ألقاب كبرى، كشفت عن نواياها في عدم الوفاء بالتزاماتها الإعلامية لحماية صحتها الذهنية على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، واستخدمت حسابها على تويتر أمس الإثنين لإعلان انسحابها.

ويبدو أن أصداء انسحاب أوساكا والسبب الذي يقف خلف هذا القرار، خفف من وتيرة نبرة منظمي البطولات الكبرى وسط الانتقادات التي طالتهم، وتوجهوا إلى اليابانية الثلاثاء بالقول "بالنيابة عن بطولات الغراند سلام، نود أن نقدم دعمنا لناومي أوساكا، ونحن مستعدون لأي مساعدة تحتاجها، بأي شكل من الأشكال، خلال فترة تواجدها بعيدا عن الملاعب".

وتابع البيان "إنها رياضية استثنائية ونتطلع لعودتها في الوقت الذي تراه مناسبا".

المصدر: "وكالات"