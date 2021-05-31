أوساكا تنسحب من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب

أعلنت اليابانية نعومي أوساكا اليوم الاثنين انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب قرارها بمقاطعة الالتزامات الإعلامية بعد المباريات في البطولة.

وعوقبت أوساكا بغرامة قيمتها 15 ألف دولار من منظمي البطولة لعدم حضور مؤتمر صحفي عقب فوزها في الدور الأول.

وأصدرت أوساكا البالغة 23 عاما بيانا عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه: "أعتقد أن أفضل شيء للبطولة ولبقية اللاعبين ولمصلحتي أن انسحب لذا يمكن للجميع التركيز في التنس".

#UPDATE Naomi Osaka said she was withdrawing from the French Open following the bitter fall-out from her decision to boycott all media activity at the Grand Slam event.



The Japanese star had already been fined $15,000 and threatened with disqualification https://t.co/5UGOFlKsjJpic.twitter.com/5JY9vUVn8X — AFP News Agency (@AFP) May 31, 2021

المصدر: "رويترز"