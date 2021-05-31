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أوساكا تنسحب من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب

الرياضة

أوساكا تنسحب من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب
Reuters
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أعلنت اليابانية نعومي أوساكا اليوم الاثنين انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب قرارها بمقاطعة الالتزامات الإعلامية بعد المباريات في البطولة.

وعوقبت أوساكا بغرامة قيمتها 15 ألف دولار من منظمي البطولة لعدم حضور مؤتمر صحفي عقب فوزها في الدور الأول.

وأصدرت أوساكا البالغة 23 عاما بيانا عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه: "أعتقد أن أفضل شيء للبطولة ولبقية اللاعبين ولمصلحتي أن انسحب لذا يمكن للجميع التركيز في التنس".

المصدر: "رويترز"

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