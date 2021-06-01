 
مباشر

برشلونة يؤكد التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي

الرياضة

برشلونة يؤكد التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي
AFP CATHERINE IVILL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qivx

أكد برشلونة اليوم الثلاثاء التعاقد مع إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي بدءا من أول يوليو عندما ينتهي تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيعود غارسيا إلى نادي طفولته بعقد يمتد حتى موسم 2025-2026 بعدما قضى ثلاث سنوات في سيتي وسيلحق بزميله المهاجم سيرجيو أغويرو الذي انتقل من الفريق ذاته إلى كامب نو.

إقرأ المزيد
أول تصريح لأغويرو بعد انضمامه إلى برشلونة: ميسي سيبقى
أول تصريح لأغويرو بعد انضمامه إلى برشلونة: ميسي سيبقى

وقال برشلونة إنه وضع شرطا جزائيا يبلغ 400 مليون يورو (489.52 مليون دولار) في عقد اللاعب البالغ عمره 20 عاما.

وشارك غارسيا في 12 مباراة فقط في كل المسابقات خلال موسم 2020-2021 بسبب الإصابات والمرض ولأسباب فنية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا