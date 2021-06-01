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فيدال في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

الرياضة

فيدال في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا
Reuters JENNIFER LORENZINI
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يتلقى التشيلي أرتورو فيدال، لاعب خط وسط إنتر، العلاج في المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، ما سيحرمه من المشاركة ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمنتخب التشيلي الاثنين: "أكد الفريق الطبي للمنتخب أنه بناء على طلب اللاعب أرتورو فيدال، تم الإعلان عن تشخيص إصابته بفيروس كوفيد".

وسبق للفريق الطبي أن أفاد بأن لاعب برشلونة الاسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق لم يتدرب، وتم فصله عن بقية الفريق لإصابته "بالحمى بسبب التهاب جاف في اللوزتين".

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لكن بيانا جديدا أشار إلى أن لاعب خط الوسط "نُقل إلى المستشفى وعُزل عن المجموعة لأكثر من 72 ساعة (...) بسبب التهاب حاد في اللوزتين"، علما أن فحوصات الكشف عن كوفيد في الأيام الثلاثة الاخيرة جاءت سلبية.

سيغيب بالتالي فيدال، البالغ 34 عاما، الذي تلقى اللقاح المضاد للفيروس مع باقي زملائه في المنتخب الجمعة الماضي، عن المباراة المرتقبة ضد الأرجنتين في أرض الأخيرة الخميس في سانتياغو دل إيسترو ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وعن المواجهة الأخرى الأسبوع المقبل ضد ضيفته بوليفيا في العاصمة التشيلية سانتياغو.

المصدر: "أ ف ب"

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