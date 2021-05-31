الدوري الإيطالي.. رونالدو أفضل مهاجم ولوكاكو أفضل لاعب
كشف الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" اليوم الاثنين عن أفضل مهاجم وأفضل لاعب خلال الموسم الكروي المنصرم.
ونال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس جائزة أفضل مهاجم بعد تصدره لترتيب هدافي الدوري برصيد 29 هدفا.
🌟MVP 2020/2021🌟— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 31, 2021
أفضل مهاجم: @Cristiano ! 🔝
29 هدفًا تؤكد أنه طفرة وتُثبت دائمًا أنه الرجل المناسب في الوقت والمكان المناسب!#الدوري_الإيطالي#كالتشيو@Juventusfcarpic.twitter.com/1X8bhxsZE9
فيما أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو" الموسم المنصرم بعد تسجيله 24 هدفا وقيامه بـ11 تمريرة حاسمة.
الأفضل بشكل عام: @RomeluLukaku9 ! 🔝— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 31, 2021
التفوق البدني مع التقنية الممتازة بالإضافة إلى عقلية القائد. أرقامه رائعة بكل بساطة: 24 هدفًا و 11 تمريرة حاسمة!#الدوري_الإيطالي#كالتشيو@Inter_arpic.twitter.com/fOhxOVDUZj
السيدات والسادة هنا جميع MVPs #الدوري_الإيطالي— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 31, 2021
2020/21 🔝👏⭐#كالتشيوpic.twitter.com/x095X3uQgK
ومن المقرر أن يتسلم اللاعبان جائزتيهما، على أرض الملعب، في أول مباراة بالموسم المقبل.
المصدر: twitter/SerieA_AR