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الدوري الإيطالي.. رونالدو أفضل مهاجم ولوكاكو أفضل لاعب

الرياضة

الدوري الإيطالي.. رونالدو أفضل مهاجم ولوكاكو أفضل لاعب
Reuters
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كشف الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" اليوم الاثنين عن أفضل مهاجم وأفضل لاعب خلال الموسم الكروي المنصرم.

ونال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس جائزة أفضل مهاجم بعد تصدره لترتيب هدافي الدوري برصيد 29 هدفا.

فيما أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو" الموسم المنصرم بعد تسجيله 24 هدفا وقيامه بـ11 تمريرة حاسمة.

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ومن المقرر أن يتسلم اللاعبان جائزتيهما، على أرض الملعب، في أول مباراة بالموسم المقبل.

المصدر: twitter/SerieA_AR

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