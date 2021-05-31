الدوري الإيطالي.. الكشف عن "الأفضل" في مراكز الدفاع والوسط وحراسة المرمى (صور)

كشف الحساب الرسمي للدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" عن أفضل لاعب في الموسم المنصرم في خطوط، الدفاع والوسط وحراسة المرمى.

وظفر جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، بجائزة أفضل حارس مرمى، بعد مستواه المميز هذا الموسم، حيث تفوق على سمير هاندانوفيتش، حارس إنتر ميلان.

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه في 14 مباراة هذا الموسم، بالتساوي مع هاندانوفيتش، لكن الأول تمتع بأكبر عدد من التصديات (92) مقابل (78) لحارس "النيراتزوري".

ونال جائزة أفضل مدافع في الموسم المنقضي الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع أتلانتا.

🌟MVP 2020/2021🌟



أفضل مدافع: كريستيان روميرو! 🔝



في المواجهة الفردية لا يُهزم بالإضافة إلى سرعته في استعادة الكرة وذكائه في توقع تحركات الخصم: بالفعل كان موسمًا رائعًا!#الدوري_الإيطالي#كالتشيو@Atalanta_BCpic.twitter.com/aJ3BYEMmsu — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 31, 2021

كما ظفر نجم إنتر ميلان، نيكولو باريلا، بجائزة أفضل لاعب وسط في الموسم المنصرم من "الكالتشيو".

🌟MVP 2020/2021🌟



أفضل لاعب خط وسط: نيكولو باريلا! 🔝



يتميز بقدرته على الضغط القوي بالإضافة إلى التمريرات الدقيقة والمَزج المثالي بين الكفاءة والاحترافية: بالفعل موسم رائع!#الدوري_الإيطالي#كالتشيو@Inter_arpic.twitter.com/dcOGWff648 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 31, 2021

يذكر أن الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، توج بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما.

🌟MVP 2020/2021🌟



أفضل لاعب تحت 23 سنة: دوشان فلاهوفيتش! 🔝



قوة بدنية وتقنية مذهلة و 21 هدفًا: موسم لا يُنسى للشاب الصربي 🔥



⏳ من الذي سيكون MVP 2020/21 القادم؟ ابقوا متابعين!#الدوري_الإيطالي#كالتشيوpic.twitter.com/MHMOPi7fxz — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 31, 2021

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يتسلم الفائزون هذه الجوائز، على أرض الملعب، في أول مباراة بالموسم المقبل.

المصدر: twitter/SerieA_AR