جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي

كشفت رابطة الدوري الإيطالي، الاثنين، عن هوية المتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم المنقضي 2020-2021.

وذكر الحساب الرسمي للسيري آ على "تويتر"، أن الصربي دوسان فلاهوفيتش البالغ 21 عاما، مهاجم فيورنتينا، نال جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما.

🌟MVP 2020/2021🌟



أفضل لاعب تحت 23 سنة: دوشان فلاهوفيتش! 🔝



قوة بدنية وتقنية مذهلة و 21 هدفًا: موسم لا يُنسى للشاب الصربي 🔥



⏳ من الذي سيكون MVP 2020/21 القادم؟ ابقوا متابعين!#الدوري_الإيطالي#كالتشيوpic.twitter.com/MHMOPi7fxz — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 31, 2021

وأضاف الحساب أن لاعب الفيولا تفوق على بقية منافسيه، بسبب تسجيله لـ21 هدفا في الكالتشيو هذا الموسم، إضافة لمساهمته في صناعة 46 فرصة للتسجيل، كما أن مؤشر الكفاءة الفنية لديه بلغ 91.9%.



وستعلن رابطة الدوري الإيطالي عن بقية جوائز الموسم، وهي: أفضل حارس مرمى، أفضل مدافع، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، وأفضل لاعب على الإطلاق في البطولة.



ومن المقرر أن يتسلم الفائزون هذه الجوائز، على أرض الملعب، في أول مباراة بالموسم المقبل "2021-2022".

المصدر: twitter/SerieA