الزمالك يقع في كمين الجونة

فرض نادي الجونة التعادل السلبي على ضيف نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وصمد لاعبو الجونة بعشرة لاعبين أمام "الفارس الأبيض"، بعد طرد لاعب أصحاب الأرض عربي بدر مختار.

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واكتفى الزمالك بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 55 نقطة (24 مباراة)، في صدارة ترتيب الدوري، متقدما بفارق 14 نقطة على وصيفه الأهلي، الذي لعب 19 مباراة فقط.

في المقابل، رفع نادي الجونة رصيده إلى 31 نقطة (25 مباراة)، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن.

المصدر: وكالات