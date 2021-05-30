رسميا.. تشكيلة الزمالك أمام الجنونة الليلة

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على فريق الجونة، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية، "للفارس الأبيض" في مواجهة الجونة:

من المفترض أن يغيب باتريس كارتيرون عن دكة نادي الزمالك، اليوم، وذلك تطبيقا لعقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف لمدة مباراتين مع تغريمه ماديا، بسبب السلوك غير الرياضي خلال لقاء الإسماعيلي.

وتعرض كارتيرون للطرد في المباراة الأخيرة للزمالك أمام الإسماعيلي، بسبب اعتراضه على حكم المباراة بجانب نزوله إلى أرضية الملعب.

كما قررت لجنة المسابقات أيضا إيقاف الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة بعد الحصول على إنذارين في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، إضافة إلى إيقاف ثنائي الزمالك التونسيين فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي لمباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

المصدر: وكالات