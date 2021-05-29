منتخب سوريا يتلقى ضربة موجعة بسبب عمر السومة

أعلن التونسي نبيل معلول، مدرب منتخب سوريا، إصابة مهاجمه عمر السومة، خلال معسكره المقام حاليا في دبي، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا بالصين 2023.

وقال معلول في تصريحات لـ"جلوبال سبورت": "عمر السومة سيغيب بنسبة كبيرة عن المشاركة معنا في التصفيات بعد تعرضه لإصابة مزعجة للغاية".

وانضم عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، بذلك إلى قائمة المصابين إلى جانب كل من المدافع أحمد الصالح، وماهر دعبول وعبد الرحمن بركات.

ويتصدر منتخب سوريا جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة، بعد 5 انتصارات متتالية، متقدما بفارق 8 نقاط أمام كل من الصين والفلبين، ومن ثم جزر المالديف في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وغوام في المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات