فتح تحقيق مع رونالدو بسبب فيديو لجورجينا (فيديو)

فتح مجلس مدينة لشبونة، تحقيقا ضد النجم كريستيانو رونالدو، بشأن ما إذا كان قد أجرى تعديلات على الشقة التي اشتراها وسط العاصمة البرتغالية، دون أن يحصل على الموافقة من قبل المجلس.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الشكوك أثيرت حول خرق رونالدو لقوانين المجلس، عندما نشرت صديقته جورجينا، فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شرفة شقتهما بهيكل معدني، خارج مخطط المشروع الأصلي.

Famosos - Georgina Rodriguez mostra terraço com jacuzzi e vista sobre Lisboa. Veja as imagens https://t.co/Oe3kUZhOLT — Correio da Manhã (@cmjornal) May 27, 2021

La mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Lisboa. pic.twitter.com/bsK09t9dfa — Iberoshow (@iberoshow) May 16, 2021

وقد تفطنت وسائل الإعلام البرتغالية، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وجود الهيكل الجديد، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بتفتيش الشقة.

وسيحدد التحقيق ما إذا كانت أعمال تركيب هذا الهيكل قد تمت بشكل قانوني ووفقا لإرشادات مجلس المدينة، الذي أكد أنه لم يتم تقديم أي طلب لإجراء تعديلات على الشقة بعد عام 2020.

وكانت جورجينا، صورت مقطع الفيديو من شرفة شقتها مع رونالدو في لشبونة، التي تبلغ مساحتها 288 مترا مربعا، وتحتوي على كل شيء، بلازما فاخرة، وحوض سباحة، وجاكوزي، وغرفة تشمس، والمناظر الطبيعية، وتعتبر من أغلى الشقق في البلاد، ويبلغ سعرها نحو سبعة ملايين يورو.

يذكر أن رونالدو، يقضي إجازته في البرتغال بعد انتهاء موسمه مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، قبل الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

وسيلعب منتخب البرتغال، حامل اللقب، في المجموعة السادسة، إلى جانب وصيفه منتخب فرنسا، بطل العالم، إضافة إلى منتخبي ألمانيا وهنغاريا.

المصدر: "ماركا"