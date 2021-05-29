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إصابة نجم "السيتي" في المران قبيل مواجهة تشيلسي في نهائي دوري الأبطال

الرياضة

إصابة نجم
Reuters
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ظهر لاعب وسط مانشستر سيتي، الألماني إيلكاي غوندوغان، يعرج في آخر حصة تدريبية عشية نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد تشيلسي.

وبدا أن اللاعب الألماني، تعرض لكدمة خلال التحام مع زميله فرناندينيو في المران الأخير، قبل مواجهة "السيتي" وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت.

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ولم تكن إصابة غوندوغان عضلية، ولم يظهر "السيتي" أي قلق.

وكان غوندوغان، خرج في وقت مبكر في الشوط الثاني خلال هزيمة "السيتي" 2-3 من برايتون أند هوف ألبيون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 18 مايو، كإجراء وقائي.

ولم يخاطر به "السيتي" واستبعده من اليوم الأخير في الدوري عند الفوز 5-0 على إيفرتون، الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات

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