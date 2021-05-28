في انتظار انضمام زياش أو محرز.. 3 لاعبين عرب فقط توجوا بدوري الأبطال

من المنتظر أن يتوج صانع ألعاب نادي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، أو جناح مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، بدوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي فريقيهما، غدا السبت، في نهائي المسابقة.

وسينضم زياش أو محرز، إلى قائمة تضم 3 لاعبين عرب سبق لهم رفع لقب دوري المسابقة القارية، وهم أسطورة الكرة الجزائرية ونادي بورتو، رابح ماجر، والظهير الأيمن السابق لنادي ريال مدريد والحالي لإنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، ونجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح.

وحقق رابح ماجر، لقب دوري أبطال أوروبا في العام 1987، بعدما سجل هدف الفوز لنادي بورتو البرتغالي بكعبه في شباك بايرن ميونيخ، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البرتغالي بهدفين لواحد.

أما النجم المغربي حكيمي، صاحب الـ22عاما، فرفع الكأس ذات الأذنين مع نادي ريال مدريد في 2018، حينما تغلب الفريق الملكي على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان صلاح آخر العرب المتوجين بلقب البطولة المرموقة، بعدما ساهم في فوز ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد، في العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح، هو أول لاعب عربي يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، إذ خاض نهائي نسخة موسم 2017\2018، وموسم 2018\2019.

المصدر: RT