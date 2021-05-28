أبو تريكة "يغرد" بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر

هنأ نجم نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة، الأهلي بتتويجه بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة، للمرة السابعة في تاريخه.

وكتب أبو تريكة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "برونزية العالم.. بطولة إفريقيا.. سوبر إفريقي.. جيل يسطّر التاريخ كما الأجيال السابقة.. الكل يتغير والأهلي هو الثابت ودائما هو في المقدمة.. ألف مبروك يا أهلي يا كبير".

برونزية العالم …بطولة افريقيا …سوبر افريقي …جيل يسطر التاريخ كما الاجيال السابقه ..الكل يتغير والاهلي هو الثابت ودائما هو فى المقدمة ..الف مبروك يا أهلي يا كبير — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 28, 2021

إقرأ المزيد

وأحرز الأهلي لقب كأس السوبر على حساب نادي نهضة بركان المغربي، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات